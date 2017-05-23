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В Приморье раскрыто убийство 15-летней давности

Один фигурант дела находится в федеральном розыске
Фото: ермак-инфо.рф Фото: ермак-инфо.рф
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Два жителя Арсеньева 42-х и 45-и лет обвиняются в убийстве, совершенное организованной группой лиц, общеопасным способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период с середины 2001 года до марта 2002 года, на территории города Арсеньева Приморского края обвиняемые совместно 6 приятелями и с другими неустановленными лицами входили в организованную группу, имевшую среди населения города название «Общак». Участники данной группы оказывали поддержку, в том числе материальную, лицам, отбывавшим уголовное наказание в местах лишения свободы, а с целью получения для этого денежных средств осуществляли покровительство предпринимателям, и занимались разрешением их конфликтов. У организации был 35-летний лидер.

После того, как 26 марта 2002 в городе Арсеньеве был убит гражданин претендовавший на роль лидера организованной группы, на общем собрании «Общака» сделали вывод, что человек был убит по инициативе другого претендента на роль лидера. Тогда же члены преступной группы договорились отомстить за убийство и освободить место лидера для лучшего претендента.

Члены группы длительно время тщательно подготавливались к преступлению: покупали автомобили, оружие, а также следили за жертвой и изучали его привычки. Один из членов группы попытался застрелить потерпевшего, но в последний момент передумал, после чего вышел из состава группировки.

В результате 6 членов группы придумали другой способ убийства. Под водительское сиденье автомобиля Toyota Sprinter Marino, на котором передвигался потерпевший, подложили взрывное устройство.

12 мая 2002 года злоумышленники выследили автомобиль и с помощью заранее приготовленного дистанционного устройства, один из членов группы произвел подрыв взрывного устройства, установленного в автомобиле. От полученных повреждений мужчина умер.

Отметим, что в отношении главного организатора убийства уголовное дело было прекращено в связи с его смертью, с двумя фигурантами заключено досудебное соглашение о сотрудничестве расследование уголовного дела продолжается, один находится в федеральном розыске.

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