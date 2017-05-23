Фестиваль уличных танцев «Street air» 2017 откроется в эти выходные

Судьями на уличных танцах традиционно выступают зрители этого яркого зрелища

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в 17 часов в амфитеатре на набережной Спортивной гавани состоится открытие фестиваля уличных танцев «Street air»-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Фестиваль организован Event-агентством «Стандарту.нет» при поддержке администрации Владивостока.

««Street Air»– соревнования уличных танцоров. Это массовый спортивный фестиваль, в котором могут принять участие все желающие. Мероприятие направлено на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Профессионалы покажут новичкам то, к чему стоит стремиться, а новички смогут показать зрителям, на что они способны. Фестиваль предусматривает несколько этапов, которые планируется проводить каждый месяц, а закрытие и определение лучшего танцора пройдет уже в сентябре этого года», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

Судьями на уличных танцах традиционно выступают зрители этого яркого зрелища. Организаторами предусмотрено несколько заданий для участников, по итогам которых и будет определен победитель первого этапа фестиваля.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, данное мероприятие проходит в городе Владивостоке уже четвертый год и стало очень популярно среди молодежи. В каждом этапе принимает участие 20 человек, а зрителями - и одновременно судьями - становятся более 2000 жителей и гостей города Владивостока.