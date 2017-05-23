Швейцария отказалась от ядерной энергетики

По итогам референдума 58% граждан страны проголосовали за сокращение сектора

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Жители Швейцарии проголосовали против продления ядерной программы в пользу альтернативных источников энергии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Первый ядерный реактор был построен и запущен в 1942 году в США. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас в мире действует 450 ядерных энергетических установок, которые обеспечивают порядка 2-3% общего потребления энергии. Ядерный сектор широко представлен в развитых странах, небогатых на природные энергоресурсы, в том числе в Швейцарии. Однако работа этих систем связывается с повышенным риском экологических катастроф. Так, избыток запаздывающих нейтронов - из-за нарушения техники безопасности или дефектов конструкции - может привести к взрыву, эффект которого будет сопоставим с «грязной бомбой». Примером тому служит авария на Чернобыльской АЭС. Кроме того, под вопросом остаются долгосрочные последствия существующих методов утилизации ядерных отходов.

С инициативой по отказу от продления ядерной программы в пользу возобновляемых источников правительство Швейцарии выступило после аварии на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Причиной расплавления сразу трех энергоблоков в районе Окума послужили землетрясение и цунами, которые вывели из строя их системы охлаждения. В настоящее время на месте происшествия продолжаются разборы завалов, радиационный фон снизился до естественных значений. В рамках предложения власти конфедерации объявили референдум, по итогам которого 58% жителей проголосовали за сокращение сектора. В Швейцарии действуют пять АЭС, которые обеспечивают треть потребляемой энергии. Сроки полной остановки систем не раскрываются.

Приступить к реализации проекта по ограничению эксплуатации АЭС планируется в январе 2018 года. «Население Швейцарии сказало “нет” строительству новых станций и “да” развитию альтернативного сектора. Это налагает на экономику и граждан ответственность за собственное будущее», - прокомментировала результаты опроса председатель Партии зеленых Регула Ритц. По мнению противников меры, ограничение ядерной программы увеличит нагрузку на бюджет страны, а также отрицательно скажется на ландшафте (по-видимому, речь идет о вырубке лесов: в качестве сырья для современных видов биотоплива может выступать целлюлоза). Между тем ранее стало известно, что в соседней Германии солнечная энергетика сравнялась с ядерной по эффективности.

О безопасности и рентабельности подобных проектов рассказал профессор Сибирского федерального университета (СФУ), доктор физико-математических наук, соавтор работы «Энергетика Сибири: оптимизация структуры» Рем Хлебопрос. По мнению ученого, по критерию экологичности возобновляемые источники превосходят ядерные незначительно:

«Устойчивость энергосистемы возрастает, когда топливно- (уголь, нефть, газ), атомно- и гидроэнергетические компоненты представлены в соразмерных пропорциях. Выбор между атомными станциями и альтернативными источниками можно строить как исходя из эффективности, так и экологичности. По обоим критериям альтернативные источники проигрывают. К слову, наиболее быстро окупаются ТЭС, затем АЭС, затем ГЭС. В действительности ГЭС окупается еще дольше из-за упущенной выгоды при альтернативном использовании занятой под ГЭС земли. Наиболее экологичный вариант использования энергии - именно атомная энергия. Но у нее есть неприятное свойство - длительный распад (изотопов - прим.ред.) и потенциальная возможность катастрофы».

Эксперт добавил, что для России, как и для иных производителей ядерного оружия, сокращение ядерного сектора будет проблематичным.

«Во время Холодной войны производство оружия велось непрерывно, и от отходов атомных предприятий теперь не так просто избавиться. Здесь, наоборот, должны остаться и работать атомные станции», - считает представитель вуза.