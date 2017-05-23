Приморец без прав чуть не угробил своего сына в ДТП

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от работника станции Скорой медицинской помощи поселка Восток Красноармейского района, которая рассказала, что около 22 часов в отделение поступил 3-летний ребенок с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 40-летний житель поселка Восток, не имея права на управление транспортным средством, на автомобиле Nassan AD, усадив впереди себя малолетнего сына, двигался по проселочной дороге из дачного массива в населенный пункт. На 2 км проселочной дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с наездом на дерево.

В результате автоаварии 3-летний пассажир получил телесные повреждения в виде перелома спинки носа, ушибов и сотрясения головного мозга.

Осмотр транспортного средства показал отсутствие в автомашине специального детского удерживающего устройства.

Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч и 800 рублей.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения в отношении виновника автоаварии составлен административный протокол. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

По факту нарушения автомобилистом ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего процессуальное решение будет принято после прохождения потерпевшим судебно-медицинского обследования.

В настоящее время проводится административное расследование.

С родителями пострадавшего ребенка проведена профилактическая беседа.