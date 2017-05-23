Жительница Приморья незаконно прописала у себя в квартире 14 граждан

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела по обвинению 29-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемая в период с мая по октябрь 2015 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 14 граждан и по месту жительства - 2 граждан Российской Федерации, в своей однокомнатной квартире в общежитии по улице Строительная, где она проживает с супругом. Известно, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Предоставленная возможность использовалась для непривлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнице грозит лишение свободы до трех лет.