Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье 16:03, 23 мая Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье
За прошедшие сутки в Приморье произошло более 70 аварий 15:44, 23 мая За прошедшие сутки в Приморье произошло более 70 аварий
В Приморье спасли двух рыбаков 14:37, 23 мая В Приморье спасли двух рыбаков
Новостная лента
Май, 23 вторник
16:22
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
16:22
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
16:22
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
16:12
Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах
16:03
Несовершеннолетний мопедист пострадал во время столкновения с грузовиком в Приморье
15:54
Двое приморцев украли рельсы с помощью трактора
15:46
Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам
15:44
За прошедшие сутки в Приморье произошло более 70 аварий
15:42
Приморец и житель Бурятии попались на краже
15:36
Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке Видео
15:23
Генеральный консул Китая во Владивостоке рассказал о планах расширения сотрудничества с нашим городом
15:11
Во Владивостоке задержали 48 тонн неправильных колбасных «шкурок»
15:00
В Манчестере произошел взрыв
14:48
Фестиваль уличных танцев «Street air» 2017 откроется в эти выходные
14:37
В Приморье спасли двух рыбаков
14:26
Приморец без прав чуть не угробил своего сына в ДТП
14:25
Молодые семьи Владивостока отпразднуют новоселье Фото
14:14
Жительница Приморья незаконно прописала у себя в квартире 14 граждан
14:02
Австралийский путешественник, ехавший из Владивостока в Лондон на мотоцикле, разбился в Благовещенске Фото
13:48
Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ» Адреса
13:37
В Сиреневке сгорела дача
13:26
Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании
13:18
В Приморье раскрыто убийство 15-летней давности
13:15
За сутки в Приморье потушили три пожара
13:04
Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье
12:51
Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах
12:43
Умер известный футбольный комментатор Владимир Перетурин
12:33
Возгорание оконной рамы стало причиной пожара в Партизанске
12:24
Молодого человека убили на крыльце владивостокского клуба
12:22
Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда
12:11
Дорожный триллер с погоней развернулся на трассе Седанка - Патрокл
12:00
Легкие сигареты вызывают сложные формы рака, - ученые
11:51
Реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6%
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4134 (73) от 23 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» сменил прописку?
Лето – сезон библиотек
Из высаженных сосен устроят бонсай
В Охотоморье сгорел приморский траулер
Корейцы предлагают построить холодильные склады
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах

Петр Толстой предложил вернуть образовательным учреждениям воспитательную функцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Студенты, учащиеся в вузах на коммерческой основе на "отлично", должны платить 50% от стоимости обучения. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Давайте облегчим тем, кто действительно хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Это реально сделать", - сказал Толстой на парламентских слушаниях в Госдуме на тему молодежной политики в РФ.

Кроме того, парламентарий высказался за возвращение российскому образованию воспитательной функции.

"Образование не является услугой, школам и вузам должна быть возвращена воспитательная функция, нужно вернуть людям интерес к истории и культуре своей страны, интерес к книгам. Нужно привить (студентам - прим.ред.) навыки безопасного поведения в интернете", - сказал Толстой, отметив еще одну проблему в современной образовании: "нет помощи в определении с будущей профессией".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам
15:46, 23 мая 2017 Два приморских бизнесмена отделались испугом от уголовного дела по подложным документам

Они возили из-за границы сушеные морепродукты

Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ»
13:48, 23 мая 2017 Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ»

Адреса проведения акции

Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании
13:26, 23 мая 2017 Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании

Сельскохозяйственные культуры выращиваются для питания осужденных и для заготовок на зиму

Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье
13:04, 23 мая 2017 Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье

Стивен Сигал решил получить дальневосточный гектар

Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах
12:51, 23 мая 2017 Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах

118 организаций уже подписали соглашения с администрацией края

Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда
12:22, 23 мая 2017 Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда

Участниками конкурса могут быть организации, осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока

Реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6%
11:51, 23 мая 2017 Реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6%

Данные Росстата