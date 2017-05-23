Российским отличникам предлагают устроить 50%-ную скидку на обучение в вузах

Петр Толстой предложил вернуть образовательным учреждениям воспитательную функцию

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Студенты, учащиеся в вузах на коммерческой основе на "отлично", должны платить 50% от стоимости обучения. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Давайте облегчим тем, кто действительно хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Это реально сделать", - сказал Толстой на парламентских слушаниях в Госдуме на тему молодежной политики в РФ.

Кроме того, парламентарий высказался за возвращение российскому образованию воспитательной функции.

"Образование не является услугой, школам и вузам должна быть возвращена воспитательная функция, нужно вернуть людям интерес к истории и культуре своей страны, интерес к книгам. Нужно привить (студентам - прим.ред.) навыки безопасного поведения в интернете", - сказал Толстой, отметив еще одну проблему в современной образовании: "нет помощи в определении с будущей профессией".