Сегодня во Владивостоке стартует акция «Спич про ВИЧ»

Адреса проведения акции

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, во Владивостоке стартует городская социально-просветительская акция «Спич про ВИЧ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв СПИДа. Его организатор – «Молодежный ресурсный центр» при поддержке активистов объединения «Волонтеры-медики» и студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Мероприятия акции – лекции и инфо-палатки – направлены на профилактику ВИЧ и СПИДа, а также формирование навыков здорового образа жизни в молодежной среде.

Акции пройдет:

23 мая в 10.10 – лекция, в 11.00 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Владивостокский гидрометеорологический колледж», ул. Октябрьская, 13;

23 мая в 11.40 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» (Океанский проспект, 119);

24 мая в 11.30 – инфо-палатка во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже «Дальрыбвтуза» (ул. Кирова, 93);

24 мая в 11.40 – инфо-палатка в НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» (проспект 100-летия Владивостока, 18);

24 мая в 11.40 – инфо-палатка, в 12.10 – лекция в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60);

25 мая в 11.40 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 18);

26 мая в 11.10 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» (ул. Карбышева, 11);

26 мая в 11.30 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» (ул. Русская, 96);

26 мая в 10.00 – инфо-палатка в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС (ул. Добровольского, 20).

«В рамках этой акции студенты учреждений среднего профессионального образования многое узнают об опасных заболеваниях, мерах профилактики и проверят собственные знания, ведь акция предусматривает викторину», – рассказал директор МРЦ Андрей Волков.

Студенты, отвечая на вопросы, не только проверят свои знания, но и получат от организаторов подарки: полезные витамины и тематические буклеты.