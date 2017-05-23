Молодого человека убили на крыльце владивостокского клуба

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1988 года рождения, признан виновным и осужден за убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено в октябре 2016 года на крыльце ночного клуба в районе ул. Семеновской, 12 в городе Владивостоке.

Так, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей с потерпевшим ссоры, сначала нанес ему не менее двух ударов руками и ногой в область головы и тела. Затем, с целью убийства, используя нож, изготовленный самодельным способом, нанес не менее двух целенаправленных ударов в поясничную область слева и не менее одного удара в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.