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В Сиреневке сгорела дача

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в дачном доме, расположенном в урочище Сиреневка на улице Третья.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.

Общая площадь возгорания составила 24 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнём боролись три человека личного состава и одна единица техники.

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