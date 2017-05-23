В Сиреневке сгорела дача

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в дачном доме, расположенном в урочище Сиреневка на улице Третья.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.

Общая площадь возгорания составила 24 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнём боролись три человека личного состава и одна единица техники.