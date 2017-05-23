Министр образования предложила использовать труд студентов при ремонтах общежитий

В качестве их благодарности родным учебным заведениям

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила привлекать студенческие советы в вузах к ремонту общежитий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Выступая в понедельник в Госдуме на парламентских слушаниях о молодежной политике, она отметила, что между студсоветами и администрацией учебных заведений "идет постоянное взаимодействие". Так, по ее словам, студсоветы помогают учащимся в решении текущих вопросов и оказывают им социальную поддержку. Вместе с тем, по мнению Васильевой, студенты должны в ответ помогать своему вузу:

"Но я уже говорила, что это обоюдная история. Студенты тоже должны участвовать в ответном действии. Допустим, в тот же самый летний трудовой период можно прекрасно с помощью общественных советов обучающихся заниматься и ремонтом зданий, ремонтом общежитий", - сказала глава Минобрнауки.

Она также напомнила, что в России активно развивается движение "Российские студенческие отряды", в рамках которого 240 тысяч молодых людей ежегодно на лето уезжают трудиться в качестве рабочих-строителей и педагогов в летних лагерях.

Позже в своем выступлении министр подчеркнула важность труда в становлении молодых людей как граждан своей страны и членов общества.