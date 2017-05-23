Осужденные Приморья принимают активное участие в посевной кампании

Сельскохозяйственные культуры выращиваются для питания осужденных и для заготовок на зиму

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю идет посевная кампания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по ПК. Сегодня на полях завершается посадка картофеля и начинается посадка других овощей, необходимых для обеспечения внутрисистемных нужд. Выращенные овощи предназначены для питания осужденных, а часть из них пойдет на зимние заготовки.

Кроме картофеля на полях учреждений высадят помидоры, огурцы, свеклу, капусту, морковь и другие овощи. Основной базой для выращивания сельскохозяйственных культур является КП-37. Здесь на выращивание картофеля запланировано 120 гектаров, на овощи - более 35. Общими усилиями осужденных и сотрудников уже посажено 95 гектаров картофеля. В этом году собственными силами женской ИК-10 подготовлено 10 га почвы под посев сельскохозяйственных культур, из которых на 4 га посажен картофель.