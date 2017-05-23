Дорожный триллер с погоней развернулся на трассе Седанка - Патрокл

Выясняются обстоятельства случившегося

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием автомобиля ДПС, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в вечернее время 22 мая на трассе Седанка - Патрокл в районе улицы Басаргина. Девушка за рулем автомобиля марки Toyota Camry проигнорировала требование сотрудников ДПС остановиться и продолжила движение, "удирая" от полицейских. В какой-то момент гонщица не справилась с управлением своего транспортного средства и протаранила леерные ограждения, лишив при этом свой автомобиль одного из колес. На этот момент девушку уже преследовали четыре экипажа ДПС.

Однако, даже отсутствие переднего колеса не остановило автоледи: вдавив педаль газа до упора в пол, девушка продолжает попытки уйти от погони. Таким образом, ей удается проехать еще около трех метров пути, после чего ее окружили патрульные автомобили. Но настойчивая леди не сдавалась до последнего и уже в крайний раз попыталась выбраться из западни, нажав на газ. На этот раз попытка не увенчалась успехом: Toyota Camry лишь только протаранила автомобиль сотрудников ДПС.

Девушку вывели аз авто, заковали в железные браслеты, а после отправили на медицинское освидетельствование. По предварительной информации, автоледи находилась в алкогольном опьянении.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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