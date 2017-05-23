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Общество

Голливудский актер планирует обзавестись собственным участком в Приморье

Стивен Сигал решил получить дальневосточный гектар
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Голливудский актер, режиссер, сценарист, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, станет участником нового проекта телеканала Россия1, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В новом телешоу покажут, как актер будет получать дальневосточный гектар: от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

Как стало известно на своем будущем участке голливудский актер намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где будет проводить мастер-классы и встречи со спортсменами. Также на территории в планах построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

Представитель актера рассказал, что в настоящее время уже ведутся переговоры с инвесторами, которыми готовы реализовать данные проекты в Приморье.

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