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Общество

Приморские школьники смогут заработать деньги на летних каникулах

118 организаций уже подписали соглашения с администрацией края
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

118 организаций и предприятий Приморья готовы взять на работу подростков на время летних каникул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году планируется обеспечить работой не менее 11 тысяч подростков. Как правило, 50% трудоустройства детей приходится на первый месяц летних каникул. В инее в школах формируются ремонтные бригады, которые начинают ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях.

Также труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях.

Стоит отметить, что, прежде всего, помощь в трудоустройстве оказывается детям, нуждающимся в поддержке государства. Это дети-сироты, несовершеннолетние, стоящие на учете в КДН, из семей в трудной жизненной ситуации, подростки, оказавшиеся в социально-опасном положении.

Также дети, которые получили работу в службе занятости, получают зарплату и надбавку из краевого бюджета. На трудоустройство школьников в этом году в региональном бюджете предусмотрено 11,2 миллиона рублей. Почти 30 миллионов рублей направят муниципалитеты.

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