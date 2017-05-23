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Спорт

Умер известный футбольный комментатор Владимир Перетурин

В возрасте 78 лет
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

"Сегодня не стало легендарного комментатора Владимира Перетурина... Пусть земля ему будет пухом", - говорится в сообщении.

В официальном твиттере сборной России появилась публикация "Скорбим...". Владимиру Перетурину было 78 лет.

Перетурин стал спортивным комментатором в 1970 году. Впервые он вышел в эфир во время матча между футбольными сборными Югославии и СССР. Он работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, был ведущим программ "Футбольное обозрение" и "Гол!". В 1997 году он получил премию "Стрелец" как лучший телекомментатор.

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