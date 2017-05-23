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Общество

«Сады и Огороды Приморья» - журнал на все времена!

Журнал отмечает свой 11-й день рождения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, свой 11-й день рождения отмечает один из самых полезных, душевных и любимых изданий всех садоводов – журнал «Сады и Огороды Приморья»! Журнал по праву могут называть «своим» не только садоводы и заядлые дачники, но и просто те жители Приморья, у кого есть свой загородный дом. В издании вы можете найти совет или, например, последние тенденции ландшафтного дизайна и не только! Для себя здесь может найти что-то интересное почти каждый – как правильно выращивать арбузы, сколько витаминов содержится в жимолости, рецепты домашних заготовок и многое-многое другое. Наверное, на первый взгляд, кажется, что в журнале работает целый штат журналистов, которые выезжают в «экспедиции» по Приморскому краю, чтобы раздобыть материал для своих статей, но это совсем не так. За всеми материалами стоит имя очень хрупкой и красивой женщины – Надежды Александровны Бражиной, главного редактора журнала «Сады и огороды Приморья». Именно на её плечи ложится ответственность за плодотворные урожаи читателей журнала. Конечно же, интересные материалы присылают и обозреватели журнала, опытные дачники, представители питомников, научных учреждений. К счастью, всегда находятся специалисты, которые готовы помочь, дать консультацию. «Сады и огороды Приморья» за все года стал не просто «другом» садоводов, но и настоящим клубом по интересам, в котором можно обменяться полезной информацией и получить советы.

Журнал выходит один раз в два месяца, его нового выпуска с нетерпением ждут читатели – и неспроста! Ведь журнал рассказывает не только как посеять, привить, засолить, но и анонсирует о предстоящих мастер-классах, ярмарках и других событиях. Например, в 2016 году журнал «Сады и огороды Приморья» обзовёлся и собственным праздником – «Дачным бумом», который посвящён открытию дачного сезона. Например, в этом году праздник проходил с особым размахом. Для проведения «Дачного Бума» была выбрана современная и красивая площадка – ТРК «Седанка Сити». Этот праздник, по истине, можно считать уникальным, потому что он создан специально для целевой аудитории журнала. В течение трёх часов гостей мероприятия ждала интересная программу: конкурсы с призами, выступление артистов, контактный зоопарк, продажа садовых принадлежностей, семян, саженцев. Гости могли продегустировать домашние паштеты и чаи. Самым красивым моментом мероприятия стал показ дачной моды, который подготовила известное модельное агентство. Специально для моделей был подготовлен подиум из травы и цветов. Гостей также удивил арбузный боулинг – вместо привычного шара, участники сбивали кегли арбузом. Также, каждый гость мог сфотографироваться в фотозоне проекта – на качелях из ротанга, а гостьи ещё и примеряли авторские шляпки. «Дачный бум» завершился большим розыгрышем призов. В следующем году праздник обещает быть не менее насыщенным и ярким.

В этом году журналу исполняется всего лишь 11 лет. Именно «всего лишь», хотя для издания – это и серьёзный срок существования. А сколько всего впереди! Но, тем не менее, от имени коллектива медиа-холдинга «П.Р.О.Ф.И. Медиа Групп» хочется пожелать долголетия, новых интересных тем и благодарного читателя! Желаем журналу «Сады и огороды Приморья» оставаться таким же всеми любимым изданием, каким сейчас он является! 

Источник: Александра Даниленко
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