Возгорание оконной рамы стало причиной пожара в Партизанске

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Днём 22 мая в пожарно-спасательную службу города Партизанск поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Г У МЧС Приморья. Горела квартира дома на улице Центральная.

В считанные минуты пожарные прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к тушению. Вскоре была проведена разведка и установлен очаг возгорания. Горела деревянная оконная рама.

Общая площадь пожара составила 2 кв. м. На пожаре работали семь человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.