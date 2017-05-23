Реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6%

Данные Росстата

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года после снижения на 2,5% в марте, падения на 4,1% в феврале, роста на 8,1% в январе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в апреле 2017 года составили 30 тыс. 493 рубля - падение на 3,1% к апрелю 2016 года. Средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 39 тыс. 253 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 6,7% к апрелю 2016 года.

В реальном выражении средняя зарплата в апреле 2017 года увеличилась на 2,5%.