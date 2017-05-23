Приморец расстрелял двух пенсионеров ради автомобиля

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

22-летний житель Черниговского района обвиняется убийстве, разбое, незаконном приобретение, хранение, ношение, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, вечером 28 июня 2016 года обвиняемый находился в районе села Вадимовка Черниговского района и двигался вдоль сбросного канала, при себе имел винтовку и боеприпасы.

На берегу сбросного канала он заметил автомобиль Toyota Corolla Fielder и находившихся около автомашины женщину и мужчину. Фигурант решил завладеть автомобилем и выстрелил в 76-летнюю женщину, и убил ее.

Затем потребовал от 66-летнего мужчины передать ему ключи от автомобиля. Получив ключи, он выстрелил в мужчину и убил.

Обвиняемый уехал, но вскоре вернулся на место преступление, где угодил в яму. Скрывая следы преступления, он поджег автомобиль и скрылся.

Винтовку он хранил у себя в доме до момента изъятия ее следователями в ходе проведения обыска.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.