Во Владивостоке выберут предприятия с лучшими условиями охраны труда

Участниками конкурса могут быть организации, осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

1 июня во Владивостоке стартует ежегодный конкурс «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организатором выступает администрация города. Конкурс пройдет с целью повышения заинтересованности работодателей в обеспечении должных условий труда своих работников.

Задачи конкурса – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников организаций всех организационно-правовых форм, объединение усилий администрации города, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других общественных объединений в работе по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Участниками конкурса могут быть организации, осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Организации – участники конкурса не должны являться банкротами, находиться в стадии ликвидации, иметь задолженность по выплате заработной платы работникам за 2016 год.

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 июня по 17 июля 2017 года обратиться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 94, тел. 2614-444, 2614-443, 2614-384. Е-mail: vladtrud@vlc.ru