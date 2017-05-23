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За сутки в Приморье потушили три пожара

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 3 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Г У МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Надеждинском муниципальном районе и Партизанском городском округе – тушение дачи в урочище Сиреневка на улице Третья; тушение оконной рамы в квартире дома в городе Партизанск на улице Центральная.

На тушении было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

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