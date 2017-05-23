На станции Дальнереченск Приморского края поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности лиц, совершивших хищение рубки рельсы длинною 12,5 метров, находившихся в районе перегона станции Дальнереченск-2 - станции Эбергард. Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Сотрудниками транспортной полиции установлены двое дальнереченцев, подозреваемых в совершении данной кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Проводится проверка.
Двое приморцев подозреваются в хищении рельсов на металл
Проводится проверкаВладивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.
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