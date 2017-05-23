Жительница Приморья убила своего мужа из-за ревности

Приговор в силу не вступил

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Жительница Хорольского района осуждена за умышленное убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире своего бывшего мужа устроила скандал на почве ревности. С целью убийства она нанесла потерпевшему целенаправленный удар ножом в область грудной клетки, и убила его.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.