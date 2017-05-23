Легкие сигареты вызывают сложные формы рака, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что легкие сигареты провоцируют развитие сложных форм рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, легкие сигареты от обычных отличаются лишь наличием отверстий в фильтре, который, по словам производителей, очищает дым от лишних никотина и смол.

Специалисты изучили легкие сигареты еще прошлого века, когда они только появились на рынке. Оказывается, что частота развития недугов, появлявшихся при курении, снижалась пропорционально уменьшению количества смол и других веществ, неблагоприятно сказывающихся на здоровье. Но это никак не повлияло на аденокарциному-железистый рак, ведь легкие сигареты люди позволяли себе курить намного чаще обычных.

По словам ученых, облегченные сигареты с дырявым фильтром также вызывают сложные формы рака, как и обычные, несмотря на их, якобы, относительную не вредность. Врачи призывают всех, кто курит, избавляться от пагубной привычки, которая может стать смертельной.