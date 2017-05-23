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Праздничным концертом во Владивостоке отметили День Тихоокеанского флота

Творческая программа состоялась в амфитеатре набережной Спортивной гавани
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

21 мая во Владивостоке состоялся праздничный концерт «В службе честь», посвящённый Дню Тихоокеанского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Творческая программа состоялась в амфитеатре набережной Спортивной гавани. На сцену вышли коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

Народный хор «Дети войны», вокальные группы «Россияночка», «Серпантин», хор «Русская песня», народный хор «Улыбка» и другие артисты исполнили «Прощание славянки», «Ходили мы походами», «Ты Россия моя», «Усталая подлодка», «Златая Русь», «Андреевский флаг», «Дальневосточная» и другие песни о море, кораблях и России.

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