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Общество

Во Владивостоке «отловили» более 100 непослушных пешеходов

Люди бегали через дороги там, где не стоило бы этого делать
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за понедельник, 22 мая, сотрудники ДПС города составили 117 протоколов в отношении пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенных местах, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Нарушения ПДД, допущенные "безлошадными" гражданами, в этот день составили почти треть от числа всех нарушений ПДД в приморской столице (398). Необходимо отметить, что каждое нарушение ПДД пешеходом - это аварийноопасная ситуация, и при плохом раскладе здесь пострадает именно пешеход.

Всего же во Владивостоке в этот день произошло 64 аварии, из них 45 - с материальным ущербом, а участники 8 ДТП составили европротоколы. Зарегистрировано одно учетное ДТП, в нем травму получила 7-летняя девочка.

Во Владивостоке за минувшие сутки зарегистрированы следующие нарушения ПДД: 26 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам, 72 нарушения правил парковки. Составлены протоколы по 23 случаям пьяной езды, 2 - по выездам на "встречку", 22 - по превышениям скорости, 18 - по перевозке не пристегнутых детей (чем это может закончиться - РИА VladNews писало ранее), а также 42 - по тонировке не по ГОСТу.

Ответственность за нарушения ПДД понесут 1 водитель автобуса, 10 таксистов. Попались 5 человек, задолжавших по штрафам ГИБДД.

На СВЗТ доставлено 66 транспортных средств.

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