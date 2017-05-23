​Первоклассница пострадала в ДТП во Владивостоке

Девочка была пассажиркой авто, нарушившего ПДД

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Первоклассница пострадала в ДТП около дома №27 по улице Калинина во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 7-летняя девочка была пассажиркой автомобиля Nissan Juke, двигавшегося со стороны улицы Спортивной в сторону Черемуховой. По предварительным данным, находившаяся за рулем авто женщина 1977 года рождения при повороте налево не уступила дорогу едущему по полосе встречного движения автомобилю Mazda Atenza.

В результате столкновения транспортных средств пристегнутая специальным удерживающим устройством на заднем сиденье Nissan девочка получила ушиб лопаточной области справа. Ребенок находится на амбулаторном лечении.

Детали ДТП, которое произошло в светлое время суток, выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.