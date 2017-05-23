Жительница Владивостока предстанет перед судом за продажу наркотиков

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Преступление было раскрыто в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Сотрудники полиции задержали 29-летняя девушку во время продажи наркотических веществ.

Установлено, что наркозависимая гражданка приобрела запрещенные вещества, часть оставила себе для личного употребления, а другую часть решила продать за 1 тысячу рублей.

Исследование установило, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 0,076 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.