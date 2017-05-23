В Приморье фура сбила женщину на пешеходном переходе

Наезд произошел утром в селе Черниговка

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В селе Черниговка Приморского края фура сбила женщину на пешеходном переходе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Наезд произошел утром. О состоянии потерпевшей не сообщается.

Местные жители рассказывают, что на месте ДТП установили светофор с кнопкой для пешеходов - однако не все ею пользуются, а пытаются перебежать дорогу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Им предстоит разобраться, кто в данной ситуации нарушил ПДД.

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