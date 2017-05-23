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Приморец предстанет перед судом за убийство ребенка и изнасилование 18 детей

Расследование уголовного дела завершено
Фото: media-pravo.info Фото: media-pravo.info
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

25-летний житель села Лазо обвиняется в изнасилование, насильственных действиях сексуального характера, половом сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратных действиях и убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, днем 17 сентября 2015 года обвиняемый на своем автомобиле проезжал по улице Калинина в селе Лазо и увидел, одиноко идущую по дороге 10-летнюю девочку, за ее спиной был ранец. Злоумышленник подъехал к ней и попросил показать, где находится школа. Девочка в силу своего малолетнего возраста наивно согласилась показать школу и села на заднее сиденье автомобиля.

Фигурант завез ребенка на пустырь, заблокировал двери, лишая ребенка возможности убежать, избил ее и изнасиловал, а затем, опасаясь разоблачения, убил, перекрыв ей доступ кислорода.

Долгое время преступление не было раскрыто, однако обвиняемый все же попал в поле зрения следователей. Его автомобиль был замечен недалеко от места преступления.

Однако обвиняемый пытался избежать наказания и предоставил алиби, но оно было опровергнуто следователями. Под давлением улик фигурант дела признался в убийстве ребенка.

Также во время следствия было раскрыто еще 18 эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Так, с лета 2015 года до весны 2016 года злоумышленник совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности детей. Кроме того, по двум эпизодам преступлений перед судом предстанут его сообщники мужчина и женщина, которые также принимали участие в применении сексуального насилия в отношении детей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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