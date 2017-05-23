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В Приморье произошла серьезная авария

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП с участием автомобиля марки Mark II, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Mark II. От удара последнего выкинуло на обочину в кусы, а задняя часть автомобиля осталась стоять на трассе. 

По информации источника, в аварии никто не пострадал. Значительные повреждения получили автомобили. Стоит отметить, что водитель автомобиля Mark II значительно превысил допустимую скорость движения в пределах города. Возможно, это также стало причиной ДТП.

Однако авария нисколько не расстроила водителя Mark II и его друзей. 

Момент столкновения запечатлел видеорегистратор в автомобиле Mark II.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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