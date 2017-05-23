До конца года в России выпустят беспилотный автобус «Матрешка»

Беспилотник станут использовать как для перевозки людей, так и для транспортировки грузов

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

В России до конца 2017 года выпустят беспилотный автобус «Матрешка», заявили на ГК «Волгбас», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как рассказал директор компании Алексей Бакулин, беспилотник можно будет использовать не только в качестве коммунального транспорта, но и для перевозки грузов. Но если модель, предназначенную для перевозки пассажиров, собирают уже сейчас, то модификации для перевозки грузов находятся пока на более ранней стадии.

Бакулин сообщил и некоторые технические детали о новом беспилотном транспорте. Так, его максимальная скорость передвижения будет составлять 30 километров в час. Управлять им будет специальная программа.

По расчетам специалистов, стоимость опытного образца «Матрешки» достигнет 8,5 млн рублей. Но после того, как он будет запущен в серийное производство, считают его разработчики, стоимость снизится до 3,5 млн рублей.

В планах компании создать автобусы на 8-12 пассажиров. Бакулин отметил, что разрабатываются также проект на беспиплотники, которые будут перевозить 4-6 и 20 пассажиров.

Испытывать беспилотный автобус будут в «Сколово». Как отмечает Бакулин, сложность в том, что на сегодняшний день в России отсутствует закон об использовании беспилотного транспорта.

«Надеемся, что в 2017 году будет принят закон об использовании на закрытых территориях, чтобы в 2018 году мы приступили к испытаниям в различных условиях, в том числе климатических», - заявил он.