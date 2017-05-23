Во Владивостоке забраковали четыре партии «мутного» мяса

Около 100 кг филе говядины были далеки от свежести

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке четыре партии несвежей мороженой мясной продукции по результатам испытаний получили отрицательное заключение лаборатории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе проведения испытаний проб, отобранных от 4 партий мороженой говядины, выработанной мясоперерабатывающим цехом из краевого центра, специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» выявлены отклонения от требований, предъявляемых к качеству и безопасности мясной продукции. Совокупный вес четырех забракованных партий составил 100 килограммов. Исследования проводились в рамках производственного контроля.

Так, в ходе варки кусков мяса цвет бульона получился мутный, с хлопьями, запах – не свойственный свежему бульону, слегка кисловатый. Согласно органолептическим требованиям (внешний вид, цвет, запах, вкус продукции), предъявляемым к мясопродукции, при варке бульона цвет его должен быть прозрачным, с выраженным запахом свежего, доброкачественного мяса.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Несвежее мясо уже не сможет попасть в свободный оборот.