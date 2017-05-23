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Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 23 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.16 рублей, а евро - 63.65 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день отечественная валюта находится в стабильном состоянии, а курс доллара с каждым днем понижает свои позиции. Аналитики уверены, что окончательно рубль укрепится в середине августа.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в банке ФИНАМ за 57.45 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 56.19 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 63.90 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 63.25 рубля за один евро.

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