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Два междугородних рейса из Владивостока отменены

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Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 23 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

514 Владивосток - Камень-Рыболов 14:20

518 Владивосток - Дальнереченск 14:45

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