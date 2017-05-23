Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 23 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
514 Владивосток - Камень-Рыболов 14:20
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 23 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
514 Владивосток - Камень-Рыболов 14:20
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Плановое отключение
Температура воздуха +12...+14 °C
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