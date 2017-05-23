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Общество

Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь

Температура воздуха +12...+14 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +7...+22 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14 °C.

В Уссурийске облачно, дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +17...+19 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16°C.

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