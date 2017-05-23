Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь

Температура воздуха +12...+14 °C

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +7...+22 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14 °C.



В Уссурийске облачно, дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +17...+19 °C.



В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16°C.