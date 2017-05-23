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Политика и экономика

Стоимость биткоина превысила 2 тысячи долларов США

Укрепление биткоина способствовал рост спроса к этой валюте со стороны азиатских инвесторов
Фото: cryptmaster.ru Фото: cryptmaster.ru
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Впервые стоимость биткоина превысила 2 тыс долларов США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Курс криптовалюты достиг рекордной отметки в 2079 долларов США. В настоящее время курс слегка уменьшился, и криптовалюта торгуется на отметке 2030 долларов. Тем не менее, отмечают аналитики, таких уровней курс биткоина к доллару ранее не достигал. С начала текущего года биткоин подорожал более чем в два раза. При этом в марте криптовалюта опускалась до уровня в 891,51 долларов.

Биткоин растет уже несколько дней. Только в течение мая эта криптовалюта подорожала на треть. И эксперты не исключают, что к концу году биткоин может подорожать до 4 тыс долларов. На сегодняшний день по данным TechCrunch совокупная стоимость всех находящихся в обращении биткоинов приблизилась к 32,92 млрд долларов.

Укрепление биткоина, по мнению экспертов, способствовал рост спроса к этой валюте со стороны азиатских инвесторов.

Как считают аналитики, рост биткоина может быть обусловлен в том числе и политическими аспектами. Способствовать укреплению криптовалюты способствовали выход Великобритании из состава Евросоюза, а также избрание на пост президента США Дональда Трампа.



Следует отметить, что власти России рассматривают возможность легализации биткоина в рамках борьбы с незаконными денежными переводами.

«Как и в случае с обычными банковскими операциями, мы должны понимать, кто покупает, а кто продает», - заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. В тоже время в Центробанке РФ отмечают, что говорить о легализации криптовалют в России пока еще рано

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