Ученые узнали, что происходит с мозгом во время оргазма

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, как сексуальное возбуждение и оргазм напрямую связаны с мозгом. Ученые выяснили, как устроен этот процесс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Специалисты провели исследование женского организма. Испытуемые мастурбировали в МРТ-аппарате, а ученые следили за активностью мозга в момент оргазма. Результат показал, что ближе к началу оргазма и во время него активируются лобные доли мозга, отвечающие за принятие решений, энториальная кора, участвующая в пространственной ориентации и формировании памяти и передняя поясная кора, ответственная за эмоции и мотивацию.

Также была замечена активность головного мозга, участвующего в восприятии и анализе информации, полученной от других органов. Также в это время повышается количество окситоцина, который увеличивает чувство доверия, и вазопрессина, который ответственен за возникновение чувства привязанности.