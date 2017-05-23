Пели и танцевали: отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 3 прошёл во Владивостоке

Номера артисты готовили в течение всего года

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Отчётные концерты воспитанников муниципальных школ искусств полным ходом идут во Владивостоке. В субботу, 20 мая, творческий отчёт представили юные артисты детской школы искусств № 3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На сцену Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40) вышли воспитанников музыкально-хореографического отделения, хорового и эстрадного классов.

Среди них - артисты ансамбля эстрадного танца «Лада», ансамблей «Семицветики», «Резистенс», коллектива спортивно-бального танца «Траектория». Ребята продемонстрировали 15 ярких танцевальных номеров. Это классические, народные и латиноамериканские танцы.

Настоящим украшением мероприятия стали вокальные и инструментальные номера хора первых классов, хора «Акварель», а также отдельных солистов.

Хореографические, вокальные и инструментальные номера артисты и их преподаватели готовили в течение всего учебного года.