Стало известно, как алкоголь изменяет личность человека

Эксперимент будет продолжен в барах

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Американские исследователи провели довольно необычный эксперимент, демонстрирующий то, как алкоголь трансформирует человеческую личность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ученые пришли к выводу, что даже большие дозы алкоголя меняют качества человека не так сильно, как предполагалось. Что, впрочем, совсем не означает, что спиртное не представляет опасности. Результаты исследования были изложены в журнале Clinical Psychological Science.

В эксперименте было задействовано 156 человек. Одна часть согласилась употребить большие дозы алкоголя «во имя науки» в специальной лаборатории. Другие же добровольцы – их друзья и товарищи – просто наблюдали за поведением «пьяниц» и рассматривали изменения в личности. Согласившиеся выпить тоже не просто употребляли спиртное, но и записывали свои ощущения, в частности то, как меняется их восприятие самих себя. Затем ученые сравнили выводы пьющих и непьющих людей.

Эксперимент показал, что восприятие пьяными людьми самих себя меняется очень сильно. Они, например, думали, что стали менее ответственными, но более открытыми для новых впечатлений. Кроме того, в меньшей степени стала проявляться смена настроения, а уровень общительности значительно возрос. Однако почти все эти выводы не разделили трезвые и знающие их на протяжении длительного времени наблюдатели. С точки зрения непьющих, личность их друзей почти не изменилась. Единственное отличие – пьяные казались более общительными и решительнее отстаивали свои убеждения в спорах.

Сами ученые, впрочем, не спешат делать далеко идущие выводы. Они акцентируют внимание на том, что алкоголь действительно меняет личность человека, а экстраверсия – лишь видимая часть «айсберга». Чтобы ответить на все интересующие их вопросы, исследователи намерены повторить эксперимент, но уже в настоящих барах. Это нужно, чтобы перепроверить результаты и понять, не повлияла ли лабораторная обстановка на итоги эксперимента.

Ранее другая команда исследователей поставила под большое сомнение тезис о том, что минимальные дозы алкоголя благотворно сказываются на состоянии организма.