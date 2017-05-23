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Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые

В эксперименте приняли участие студенты
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Специалисты из Швеции в ходе исследования выяснили, что недостаток сна может стать причиной ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.ru.

В исследовании принимали участие студенты, которых разделили на две группы: одной нужно было спать по восемь часов в сутки, второй – не спать в течение нескольких дней.

Результат показал, что у участников эксперимента, которые не спали, увеличился уровень сахара в крови. Также у них был замедлен обмен веществ. Таким образом, недостаток сна может приводить к набору лишнего веса.

По мнению ученых, из-за недосыпа в головном мозге увеличивается уровень химических веществ, которые повышают аппетит. Вследствие этого человек может употреблять больше еды. Этот фактор в свою очередь увеличивает риски ожирения.

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