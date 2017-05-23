Названа самая опасная для здоровья соцсеть

Ученые уверены, что соцсети усиливают тревожность

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Эксперты пришли к выводу, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет социальная сеть Instagram – приложение для обмена фото и видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В пятницу Королевское общество общественного здоровья (RSPH) и Движение за здоровье молодежи опубликовали доклад, посвященный негативному влиянию социальных медиа на здоровье молодых людей. О деталях исследования рассказывает материал BBC.

Всего в исследовании приняли участие 1479 человек, возраст которых составлял от 14 до 24 лет. Молодые люди отвечали на вопросы, касающиеся, в частности, их любимых социальных сетей: добровольцы должны были оценить их по таким показателям, как «тревога», «одиночество», «депрессия», «издевательство», «создание внешнего имиджа». Всего присутствовало 14 позиций, рассматривавших такие популярные ресурсы, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter.

Опрос показал, что наибольшую опасность представляет приложение Instagram. Его активное использование вело к усилению тревожности, ухудшению сна и появлению чувства собственной несостоятельности. Всего Instagram получил резко негативные оценки по 7 показателям. Второе «почетное» место досталось Snapchat-у. Сами ученые видят в этом прямую взаимосвязь, так как оба ресурса «заточены» под изображения, что заставляет человека чувствовать себя неполноценным при просмотре фотографий других людей.

Twitter и Facebook не оказывают такого негативного эффекта, хотя, согласно выводам, они тоже не приводят к душевному равновесию. А вот YouTube признали «положительным» ресурсом: он получил хорошие оценки по девяти пунктам, хотя и не способствовал хорошему сну. Стоит сказать, что сами авторы исследования в целом настроены резко негативно по отношению к социальным сетям, утверждая, что они усиливают тревожность.