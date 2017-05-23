Озеленители продолжают высаживать цветы на клумбы города

Высаживают петунию, тагетес, сальвию, бегонию, агератум, пеларгонию и другие однолетники

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Работы по высадке цветов продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» оформляют клумбы в районе площади Луговой, сквере на улице Батарейной, остановке общественного транспорта «Гоголя» и по другим адресам.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, на клумбы Владивостока высаживают петунию, тагетес, сальвию, бегонию, агератум, пеларгонию и другие однолетники.

Стоит отметить, что сейчас городские озеленители продолжают также работы по формовочной обрезке кустарников, покосу травы на газонах во всех районах приморской столицы.