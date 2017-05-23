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Общество

Более 35 тысяч заявок подано на дальневосточный гектар в Приморье

Практически 3 тысячи россиян уже получили землю
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Почти 90 тысяч заявок подали жители России, желающие получить гектар на Дальнем Востоке. 40% испрашиваемых земельных участков приходится на Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что Приморье остается самым популярной территорией в рамках реализации федерального закона об одном гектаре. Таким образом, из почти 90 тысяч заявок граждан почти 35,5 тысяч – на участки в Приморье. Людей привлекает уникальное расположение региона, его климат, близость к странам АТР.

Специалисты отмечают, что первые 2,9 тысячи участков уже отданы в пользование россиян. 

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