Суд признал митинг против коррупции во Владивостоке незаконным

И отказал в удовлетворении иска депутату Городской Думы Юрию Кучину

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Фрунзенский суд Владивостока отказал в удовлетворении иска депутату Думы Владивостока Юрию Кучину о признании незаконным отказа департамента внутренний политики Приморья в проведении митинга против коррупции 26 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА PrimaMedia.

Напомним, в связи с тем, что митинг был признан незаконным, его участникам было выписан несколько десятков штрафов на суммы от 5 до 10 тысяч рублей.

В суде было признано, что организаторы подали три заявки, но согласования не получили: в двух случаях был нарушен порядок уведомления, а в одном отказ был мотивирован тем, что место, обозначенное в заявке, уже занято другим мероприятием. На 26 марта на привокзальной площади Владивостока было намечено пикетирование в целях популяризации Дня войск нацгвардии РФ.

По словам директора департамента внутренней политики края Павла Ясевича, департамент не отказывал Кучину в проведении мероприятия, а предлагал поменять время его проведения.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.