Два человека погибли в страшной аварии в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Вечером в воскресенье, 21 мая, произошло опрокидывание легкового автомобиля в районе 27 км автодороги «п.Раздольное-п.Хасан». На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, за рулем автомобиля Toyota Prius находилась 19-летняя девушка. Двигаясь со стороны п.Хасан в направлении п.Раздольное, при прохождении 27 км автодороги «п.Раздольное-п.Хасан», автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 2 человека, водитель и 22-летний мужчина-пассажир данной автомашины, получили тяжелые травмы, от которых скончались на месте ДТП. Двоим пассажирам, 20-летнему мужчине и 19-летней женщине, медицинская помощь оказана на месте происшествия, после чего пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

На момент автомобильной аварии стаж вождения водителя иномарки составил 2 года, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения девушка не привлекалась.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД выявлен ряд замечаний – дефекты дорожного покрытия, составлены соответствующие материалы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.