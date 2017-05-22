Северная Корея готовит подводный флот

КНДР санкции не страшат

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

- На недавнем параде в честь 105-летия со дня рождения основателя идеологии чучхе и президента КНДР Ким Ир Сена миру продемонстрировали баллистические ракеты морского базирования. Одновременно в азиатских СМИ появились предположения, что КНДР строит подводные ракетоносцы.

Это значит, что КНДР санкции не страшат и она готовит подводный флот в качестве наступательной ударной силы, - продолжает разговор РИА VladNews с заведующим лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерием Мишиным.

- Но вот насколько велика угроза? Ракеты на параде были. Но никто не знает их тактико-технических характеристик. Также известно о ведении конструкторско-технологических работ по субмаринам большого класса. Неизвестно на какой стадии находится процесс проектирования крупных подводных лодок дальнего радиуса плавания. Скорей всего, до создания боевых образцов в ближайшие годы дело не дойдет. Уж слишком это сложный и дорогостоящий проект. На такое прямо сейчас способна всего полудюжина стран во всем мире.

Но, думаю, Пхеньян будет и дальше пытаться реализовать эту программу. Ведь создав парочку таких подводных крейсеров с атомным оружием на борту, КНДР сможет шантажировать многих в зоне Тихого океана.