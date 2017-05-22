До кастинга конкурса красоты ''Miss Sunrise'' остаётся 5 дней

Кастинг состоится 27 мая в 18:00

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Уже 27 мая, на сцене SanRemoсостоится отборочный тур конкурса красоты «Miss Sunrise», организованный «8 каналом» совместно с модельным агентством ''AstraModels''.

Если тебе от 16 до 25, ты красива, амбициозна, хочешь проявить себя и стать известной, непременно отправляй заявку на участие в кастинге конкурса ''MissSunrise''! Это твой шанс получить незабываемые эмоции, окунуться в атмосферу моды и, конечно, получить новый опыт!

Кастинг состоится 27 мая в 18:00. Место проведения ''SunRemo Hall'', ул. Набережная, 9.

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес casting@astramodels.ru.

Все подробности по телефону 277-73-33.