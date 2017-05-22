Приморец, убивший трех своих детей и беременную жену, получил пожизненный срок

Приморский краевой суд вынес обвинительный вердикт

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 мая, Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор местному жителю, 1979 г.р., который признан виновным в убийство двух и более лиц, сообщает РИАVladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены в период ноябрьских праздников 2014 года в частном доме, в котором проживал фигурант со своей семьей: сыновьями (двух, восьми и тринадцати лет), а также с беременной супругой.

На фоне семейных и финансовых неурядиц глава семейства решил убить членов своей семьи, выбрав для этого способ удушения. Сначала он позвал в одну из комнат свою жену, где сообщил о том, что для нее приготовил «сюрприз». Попросив закрыть глаза, он накинул ей на шею эластичный удлиненный провод и с силой начал стягивать его концы до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни. Аналогичным образом он задушил и остальных членов своей семьи. Старшим детям перед удушением он связывал руки.

Во время следствия эксперты признали подсудимого невменяемым, установив у него временного психическое расстройство. Однако повторная экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими. В связи с этим, он признан вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях.

Уголовное дело было передано в краевой суд для дальнейшего разбирательства и слушалось по существу коллегией присяжных заседателей, об участии в рассмотрении дела которых настаивал сам фигурант.

Коллегия присяжных заседателей провозгласила свой вердикт, в соответствии с которым подсудимый признан виновным в содеянном, незаслуживающим снисхождения.

По итогам обсуждения последствий вердикта, председательствующий согласился с позицией обвинения и назначил подсудимому за содеянное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особо режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 3 млн рублей в счет компенсации морального вреда.