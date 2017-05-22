65 лет назад во Владивостоке открылась библиотека № 10

В пятницу, 19 мая, библиотека № 10 получала поздравления от своих друзей, партнёров и, конечно, читателей

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Муниципальная библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) распахнула свои двери для читателей ровно 65 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сейчас одна из старейших городских библиотек востребована не меньше, чем более полувека назад. Здесь кипит жизнь – горожане приходят в библиотеку не только за книгами, они посещают лекции, встречи с интересными людьми, литературные и краеведческие мероприятия, обучаются основам компьютерной грамотности.

«Наша библиотека открылась в 1952 году - по проекту она предполагалась в новом доме изначально. Жильцы ещё не успели заселиться в квартиры, а библиотека уже принимала читателей, - отметила заведующая библиотекой № 10 Нина Жирова. – Как рассказывают старожилы, первое время читателям выдавалось строго по одной книге, чтобы хватило всем».

Сейчас книжный фонд библиотеки № 10 – это 17 490 экземпляров самых разных книг. Литература по истории, культуре, искусству, философии, психологии, классические и современные произведения.

Более 50% фонда – это издания по гуманитарным наукам и художественная литература. Только русской и иностранной классики насчитывается порядка 1 800 экземпляров.

Особое внимание в библиотеке уделено истории и краеведению. Так, в библиотечном фонде более 1 000 книг по истории России и мира. Изюминкой библиотеки является коллекция книг по владивостоковедению и произведения приморских писателей.

2010 год библиотекари обозначают как год перезагрузки библиотеки. В год 150-летия приморской столицы по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва библиотека преобразилась, здесь был сделан капитальный ремонт, начал работать центр общения для читателей почтенных лет, а затем и стартовали курсы компьютерной грамотности для пожилых людей.

«Библиотека № 10 - одна из модернизированных, технически оснащенных муниципальных библиотек Владивостока, доступных каждому жителю города, - подчеркнула заведующая отделом реализации проектов и программ МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Татьяна Грицюк. – Пространство библиотеки выдержано в классическом стиле, в то же время современные сервисы позволяют удовлетворить спрос современного читателя. В библиотеке созданы удобные и комфортные условия, возможности для успешной реализации просветительских, творческих, социальных программ и проектов».

В библиотеке № 10 уже стали традиционными открытые уроки по литературе, владивостоковедению, экологии, поэтические часы, презентации, кинолектории, круглые столы, уроки здоровья, литературные акции. Здесь проходят мероприятия и для молодёжи, и для читателей старшего поколения. Частыми гостями библиотеками являются писатели, краеведы, историки, сотрудники музеев, экскурсоводы, ветераны.

«Ежегодно услугами нашей библиотеки пользуются более 3 000 человек. Общее число посещений в год – превышает 25 000, из фонда читателям выдается более 60 000 экземпляров книг и периодических изданий», - рассказала Нина Жирова.

В пятницу, 19 мая, библиотека № 10 получала поздравления от своих друзей, партнёров и, конечно, читателей.

«В библиотеку № 10 я хожу с 1990 года – уже 27 лет. Здесь самая разная литературы, хороший выбор энциклопедических и художественных изданий, - отметила читательница Татьяна Алексеевна. – Сотрудники библиотеки очень доброжелательны, всегда относятся с пониманием, оказывают поддержку и помогают советом. В этот юбилей хочу пожелать, чтобы у них всегда было много читателей, а библиотека по-прежнему пользовалась популярностью».

К слову, сейчас муниципальные библиотеки Владивостока – это полноценные образовательные и культурные центры. Оригинальный дизайн, современная мебель, мультимедийные экраны, бесплатный Wi-Fi, автоматизированное обслуживание, множество интереснейших мероприятий делают модернизированные библиотеки привлекательными для читателей.

Напомним, задачу модернизировать муниципальные библиотеки поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Только за последние два года полностью обновились библиотека № 5 в районе Эгершельда на ул. Леонова, 21, детская библиотека № 7 и универсальная библиотека № 12 на ул. Калинина, 281, библиотека № 16 на ул. Котельникова, 20, библиотека № 8 на ул. Приморской, 5, молодежная библиотека на ул. Светланской, 55.